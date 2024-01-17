醫健：健康在您手：要「雙輸」還是「雙贏」?

大部分人都會遇過工作壓力（Occupational stress）。一般來說，工作壓力是由於工作量太大、工作上的衝突或人際關係矛盾等因素而形成，為身心造成不同程度的傷害，例如頭痛、消化問題、血壓飆升、肌腱疼痛及睡眠困擾等。

美國運動醫學會2023年的期刊指出，若不妥善管理工作壓力，或會引致職員工作勞累超支、工作滿足感下降、缺勤率及離職意向增加等。要解決這個「雙輸」的問題，文獻列出四大策略，讓打工仔參考：

一、加強社交支援（Social support）

「勇敢」選擇向身邊的朋友、同事、家人等傾談自己所面對的困難，享受當中的陪伴和聆聽他們的鼓勵及建議，從中減輕壓力。

二、嘗試學習解難的方法（Problem solving techniques）

透過記錄每天發生的事及境況，追尋壓力的來源，並找出多種針對問題的解決計劃，讓自己知道自己是有選擇的。

三、呼吸練習（Breathing exercise or meditation）

利用有節奏及平靜的呼吸練習，令情緒更為冷靜及紓緩，身體的肌肉和神經得以放鬆。

四、多參與不同的閒暇活動及運動（Physical and recreational activity）

恒常運動有助身心健康，運動後大腦分泌出腦內啡，更能提升快樂的感覺，有效分散壓力及負面情緒對身心的影響。

僱主鼓勵締造雙贏局面 僱主方面，營造良好工作環境和氣氛是非常重要的。近十年，尤其疫後的時間，多了企業主動提供及鼓勵同事參與不同的減壓活動，例如步數挑戰賽、伸展運動班、組建不同運動小組等，一方面藉着活動營造良好工作環境挽留人手，也可減輕同事在工作間的壓力，一舉多得。雖然不能完全避免工作壓力，但若僱主想多一下，向前行多步，自然能締造「雙贏」局面。

聖雅各福群會 賽馬會We WATCH優活健康計劃

計劃經理陳國雄