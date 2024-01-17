國產扮日貨 口罩商罰款36萬

【本報訊】政府物流服務署於2020年3月用接近一億元，向一間本港供應商訂購3,200萬個聲稱於日本生產的口罩，其後揭發當中的1,250萬個口罩是由內地生產。涉案供應商、公司董事及銷售代表，其後被控36項供應已應用虛假商品說明的貨品罪。3名被告最初否認控罪，惟審訊期間，供應商認罪，其餘兩名被告則獲撤控。

區院法官李俊文昨就供應商判處罰款36萬元，並須於6周內繳交。李官指本案嚴重性在於影響公眾利益，而且涉及的口罩數量及涉案金額巨大，須在判刑反映。

被告分別是柏迪環球有限公司、劉溱洺（又名劉君明、40歲）及張嘉傑（36歲）。劉是柏迪環球董事，張是銷售代表，審訊期間，劉及張獲撤控，柏迪環球則承認18項控罪。控罪指，3名被告於2020年7月9日至8月18日期間，在營商過程或業務進行中，向政府物流服務署供應了約1,250萬個口罩，應用了虛假商品說明，即日本生產（Inspire Japan株式會社）Yokoi Sada Co. Ltd & Mizu Variety Co. Ltd，涉款約4,721.6萬元。案件編號：DCCC 890/2021