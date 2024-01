國產扮日貨 口罩商罰款36萬

被告分別是柏迪環球有限公司、劉溱洺(又名劉君明、40歲)及張嘉傑(36歲)。劉是柏迪環球董事,張是銷售代表,審訊期間,劉及張獲撤控,柏迪環球則承認18項控罪。控罪指,3名被告於2020年7月9日至8月18日期間,在營商過程或業務進行中,向政府物流服務署供應了約1,250萬個口罩,應用了虛假商品說明,即日本生產(Inspire Japan株式會社)Yokoi Sada Co. Ltd & Mizu Variety Co. Ltd,涉款約4,721.6萬元。案件編號:DCCC 890/2021