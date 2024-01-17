調查：70％人未聞安寧照顧

【本報訊】在2022年，本港共有6萬多人離世，然而病人在晚期未必有能力去決定或表達意願，家人亦未必能達致共識，導致情緒受困擾並倍感壓力。香港大學社會科學學院公布一項調查結果，發現大多受訪者對生死話題的認識十分貧乏，約70%人從未聽過何謂「安寧照顧」。

港大社會科學學院去年7月至10月期間，委託社會政策研究公司進行了一個香港安寧照顧服務社區調查，了解香港社區對安寧照顧、「預設照顧計劃」、「預設醫療指示」等的認識、態度及取向，成功訪問了1,506位18歲或以上市民。結果發現，約70%人表示從未聽過何謂「安寧照顧」，更有大部分受訪者指從未聽過「預設照顧計劃」及「預設醫療指示」。

調查又發現，面對晚期臨終照顧時，受訪者較能確定自己的「預設照顧計劃」和「預設醫療指示」需要，超過60%人支持家人設立「預設醫療指示」，但對於家人的意願，則較多持中立意見，反映受訪者對家人的取向並不十分理解。

「預設照顧計劃」助減爭拗 調查又指，近70%受訪者表示生活質素比生命長短更重要，然而目前只有四分之一人有與家人溝通自己晚期照顧的意願；對於那些沒有與家人商討自己晚期照顧意願的受訪者，其主因是與很難打開話題有關，其次為擔心家人的反應，及擔心會讓他們不開心等。

內科及老人科部門副顧問王自強表示，「預設照顧計劃」是一個全面溝通過程，讓晚期病患者在精神上仍有能力自行做決定時，預先與家人及或醫護人員表達日後不能自決時的醫療及個人計劃，計劃可讓彼此了解雙方的心意，免卻日後不必要的爭拗，讓家人較容易適從以及協助執行患者意願。