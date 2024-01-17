配合元宵主題 倡黃大仙燈會設「相睇」

【本報訊】因應政府提出的「日夜都繽紛」，黃大仙區議會昨日召開提振地區經濟專責工作小組會議，討論下月舉辦一連3日的元宵燈會的擬議具體安排。由於元宵燈會並非新鮮事，會上有意見認為必須加強市民的互動和參與感，除了提供華服供市民穿着、或容許不同年齡層的街坊到舞台發揮才華之外，內容應具備「相睇」元素以呼應中國情人節，提升活動氣氛。

擬准市民舞台表演增互動 黃大仙區的元宵燈會將於農曆正月十四至十六，即2月23日25日舉行，屆時設有多個打卡位和特色燈飾，並有50至70個提供小食和工藝品的攤位，以及麵粉公仔、迷你花牌和彩繪的手工藝工作坊、兒童遊樂區等。另一方面，又會宣傳區內的特色景點和路線，如文化地標和行山路線等，並且會用「獅子仔」為主軸，貫穿各個活動環節。

區議員李東江關注到元宵燈會的漣漪效應，建議要同周邊商戶做好溝通，以免商戶產生活動與民爭利的感覺；他又引述另一位區議員莫健榮的創意主張，認為活動內容應有「相睇」的浪漫元素，並以摩登形式包裝。他坦言這是為燈會搞噱頭，但目的只是讓人開心。

為了提升市民對燈會參與感，區議員袁國強建議可參考工展會的工展小姐選舉、或小朋友穿華服的時裝表演。區議員洪楚英主張要好好利用舞台設施，讓有意發揮才藝的長者表演，必定可吸引其家人捧場；倒過來說，舞台亦要劃出小朋友的表演時段，如此家長亦自必撐場，帶動人流。燈謎方面應涉及區內事物，藉此開啟市民在區內的遊蹤式活動，完成後可到廣場領取小禮品，料可進一步增進對黃大仙區的了解。區議員鄧雯蕙指區內人口老化，長者消費能力有限，不能期望他們出席活動至夜深，建議必須吸引外區市民或旅客，若果燈會可納入本地旅行團的一天遊行程就更好。區議員劉婉儀認同燈會可出售手工藝品的安排，但為免出現「只睇不買」的現象，希望可控制價格，指廉宜售價可激起購買欲、帶動消費。

對於燈會宜有「相睇」元素的主張，專責工作小組主席李鎧麟說有關建議需小心處理，事關涉及私隱問題。至於燈會起用的「獅子仔」標誌，其實過去該區會亦有採用，之不過今次用作吉祥物之前會進行一些優化。他說會綜合考慮區議員提出的建議，並與相關承辦商進行溝通。