促擴廟街夜市規模 重發小販牌

【本報訊】本港近期接連舉行的「夜繽紛」活動評價毀譽參半，其中開業一個月的廟街夜市有一定人流。不過，港九新界販商社團聯合會主席陳錦榮昨日在一個電台節目表示，部分檔主指夜市作用不大，參觀者只看不買，也有些檔主表示生意最多增加三成。他認為可擴展夜市規模，如在廟街設立「手信街」，又倡議重發小販牌照予有意創業的年輕人。

陳錦榮指，他向攤檔了解後，有些檔主直言夜市作用不大，參觀者只是感受吓氣氛。亦有些攤檔則表示多了兩至三成生意，認為有人流總好過無人流，又說廟街遊客比例已慢慢增加，亦帶旺至附近街道，例如寶靈街一帶。

現時廟街夜市在晚上11時結束，在噪音及環境衞生方面，控制得好好，認為毋須延長營業時間。他個人認為可以擴展夜市規模，不過尚未與旅發局商討。他提到現時香港沒有「手信街」，認為廟街有條件成為「手信街」，售賣一些代表香港的手信。他觀察所得，售賣新潮貨品的攤檔，生意會較好，他有向檔主建議引入新穎貨品，惟無奈廟街攤檔檔主年紀太大，無創新精神，一些電子產品也不懂賣，轉型有困難。他建議，當局重推收牌計劃，向自願收回牌照的持牌人發放現金，之後再抽籤，將牌照分配予有興趣創業的年輕人。