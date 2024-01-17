商延長通關進展良好 當局：一有細節將公布

應對大型日子 口岸或可運作24小時 除夕煙花匯演吸引數以十萬市民聚集維港兩岸觀賞，大批內地旅客北上歸家遇阻，各界提出不少建議，包括探討在大時大節後實施24小時通關。政府昨日向傳媒表示，正積極和內地討論，特別在旅客往返多的日子會研究延長口岸運作時間和24小時通關口岸，研究延長鐵路的服務時間，幫助兩地在大型日子更方便過關。重申與內地討論進展順利、態度積極，一有細節將向市民公布。

除夕煙花匯演完畢後，大批內地旅客隨即北上歸家，結果不少人淪為「等車難民」，在軒尼詩道對開的通宵跨境巴士站，以及港鐵上水站近彩園路一帶都出現候車人龍，有意見指政府應該增加24小時開放口岸，以及恢復「一簽多行」及增加自由行城市。

港府發言人指，香港重視兩地融合，兩地市民頻繁來往也是常態，也是多年來努力推動人民高度交流的成果，政府會做好配套工作，指日後任何大型活動、通關需求大的時候，都會由官員統籌、處理通關細節。

指一簽多行有正面消息 針對「一簽多行」、增加個人遊城市等意見，以及能否在農曆新年前就口岸安排有進展，政府指香港與國際恢復正常通關，而旅客是香港重要的經濟增長來源，但政府需要思考交通、關口的承載力，而為吸引更多內地旅客，政府將會盡力與內地部門溝通，又強調政府期待各項措施可以盡快落實，但細節仍須討論，透露兩地都就安排有「正面」消息。

除夕本港入境旅客達到22.7萬人次，是2023年內單日計最高，而在維港兩岸欣賞跨年煙花匯演的市民和旅客亦接近48萬人。跨年後多個口岸關閉，港鐵上水站外凌晨3時仍有近1,000人排隊等候前往落馬洲口岸的通宵巴士；太子皇崗直通巴士站亦因為系統故障出不到車票，有人聲稱等了6小時仍未上車。事件亦引致多名議員批評影響香港形象，要求延長口岸開放時間。