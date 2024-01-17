濫用公屋成風 當局研交物管巡查

【本報訊】公屋輪候時間超長，政府繼續出招打擊濫用公屋。房屋局常任秘書長、房屋署署長羅淑佩表示，房屋署正在探討研究與物業管理公司合作，擬透過「加分」制度鼓勵物管公司在巡查時特別注意是否有公屋違規及濫用的行為，如果情況屬實，在舉報成功後可以有加分，在物管公司以後的房委會合約競投上將會有幫助。

舉報有分加 增合約競投優勢 羅淑佩透露，「加分」措施是要提高物管公司的積極性，以鼓勵物管公司人員巡樓時特別注意是否有公屋違規及濫用的行為，此舉可令物管公司在巡查和舉報時更有積極性，也更願意配合政府打擊公屋違規及濫用的行為。

羅昨日出席一個活動時又稱，房署已收緊屋邨管理扣分制，為鼓勵物管和員工在房屋署每月定期評核時有更好的表現，如若發現濫用情況且情況屬實，有助房屋署更有效的執行扣分制，二者均可「加分」。

另外，房屋局與智能建造研發中心昨日簽署了合作備忘錄，房屋部門會從智慧屋邨、智能天秤、智慧工地這3個方面實行備忘錄內容。

以智慧屋邨為例，房委會將引進不同智能設備，例如清潔機械人和搬運機械人，協助屋邨日常管理。智能天秤即在地面或室內即可遠程操縱天秤。智造工地將會利用機械人的協助，例如地砰打磨機械人、鋼筋綁紮機械人等。何永賢還指出，期望此次合作可以透過公屋提供測試平台，將更多科技力量注入香港製造業。