公屋加租 房屋局房屋署兩把口

【本報訊】香港房屋委員會早前估算若公屋不加租，未來租住房屋的帳目將由盈轉虧。房委會昨日舉行會議審議財政預測和預算，房屋局局長何永賢表示，將會謹慎嚴格地控制預算，並在下一輪財政預測更新中檢討收入與開支預測；對於會否由公屋「入手」加租以補貼收入，她指會待今年年中按有關機制再作檢討，房委會暫時未有計劃調整公屋租金。而房屋署署長羅淑佩則稱，若出售房屋面對盈利壓力，定價機制或有檢視空間。

根據最新的預算和財政預測，房委會的現金和投資結餘預期會由2024年4月初的約697億元下降至2028年3月底的約406億元，被問及應如何改善財政問題，何永賢表示，資助出售房屋仍是房委會的主要收入來源，但要視乎當年度的土地供應才可知道單位的供應與落成數目。

建築開支龐大 後年料400億 而房屋署署長羅淑佩則在房委會大會上指，在出售房屋上，房署要避免出現「賣一間蝕一間」的最壞情況，若有上述情況，即房署在控制成本做得不好，定價機制仍有檢視的空間，雖然目前居屋仍有微薄盈利，亦非以居屋賺錢，但房署需要支持10年建屋計劃。

建築開支方面，房委會財務小組委員會主席麥萃才表示，建築開支仍屬於房委會最龐大的開支項目，預計2026/27及2027/28年度的建築開支已高達每年400億元。為達致現時的10年公營房屋供應目標，房委會預計在2027/28年度之後，房委會的建築開支會是現時預測所估算的至少兩倍。