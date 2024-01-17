准物管執手尾 港府稱非「包底」

【本報訊】距離垃圾徵費實施只餘不足3個月，近日社會熱議物業管理公司購買大型指定垃圾袋為住戶「包底」的做法，環境及生態局局長謝展寰認同徵費實施初期，物管或有需要用指定袋為無跟規矩的住戶「執手尾」，但強調做法並非「包底」。

謝展寰昨日出席垃圾徵費推廣活動後表示，由於下游垃圾車或垃圾收集商到大廈收集垃圾時，若不符合徵費要求便會拒絕收走垃圾，令部分物管公司打算購買指定袋備用，為無用指定袋的住戶包好垃圾「執手尾」，即使物管公司已用大的指定袋收集垃圾，但住戶自己亦需用指定袋扔垃圾，因此不存在「包底」的情況。

謝又說，當局並不建議物管公司以大型指定袋收集垃圾，擔心會增加屋苑處理垃圾的開支，亦會令更多居民拒絕守法，不用指定袋扔垃圾，他重申只要居民自律，屋苑便毋須大增人手處理違規垃圾，節省成本。

環保署助理署長胡勁欣昨亦指，垃圾徵費目的是要市民為自己製造的垃圾負責，鼓勵減少製造廢物及回收，舉例一家4口只要分類回收，便能減少5至10公升垃圾「慳到錢」。另外，市民日後亦可在「綠在區區」，利用參與回收所儲的積分換取指定袋，而毋須付款購買。

推程式即時舉報垃圾蟲 胡另指，署方將會推出流動應用程式，接受市民舉報非法棄置垃圾，舉報人可上載相片，程式會連接全球定位系統，方便當局捕捉「垃圾蟲」。