鼓勵一袋兩用 代替現有購物膠袋

【本報訊】垃圾徵費將在4月1日實施，專用的指定袋和指定標籤會在超級市場、便利店、藥房等約3,000個零售點銷售；部分零售點最早在下周五（26日）開始發售。環保署鼓勵市民購買單個指定袋「一袋兩用」，環團則擔心這會削減市民自備購物袋的誘因。

環團憂削自備購物袋誘因 環保署向本報表示，指定袋一般會以包裝方式出售，每包數量按膠袋容量而有異，例如3公升或5公升手挽袋，一包會有40個袋；75公升大型平口袋則一包有20個，各零售點銷售的指定袋種類亦有異。而大部分零售點會提供「一袋兩用」，即收銀處銷售散裝單個指定袋代替塑膠購物袋。

綠領行動高級公共事務主任蕭頴妍表示，「一袋兩用」雖有助減少市民使用普通購物袋的意欲，「令扔兩個袋變扔一個」；但擔心部分較細的指定袋之售價，較原先1元膠袋徵費為低，會變相鼓勵客人購買細指定袋，給予錯誤訊息，亦變相「廢了膠袋徵費的武功」。她認為「一袋兩用」的指定袋，應每個額外收取1元膠袋徵費，才能有誘因鼓勵市民自備購物袋。

向中小生派15公升指定袋 翻查垃圾徵費網頁，大部分超市或便利店等零售點會在2月開售指定袋或標籤，而Circle K、實惠及foodpanda提早在下周五（26日）開售。指定垃圾袋分9種大小，容量由3公升至100公升，售3角至11元不等。藥房則暫時只有50間參與，售賣日期未定。

另外，環保署將在未來一兩個月陸續向全港中、小學生，派發一個15公升指定垃圾袋，希望他們在家中宣傳垃圾徵費，當局亦會因應實施時間，逐步增加宣傳。