垃圾徵費欠缺配套 落區講解又諗縮數

4‧1實施市民仍滿頭問號 回收點廚餘機喺邊度 垃圾徵費即將實施，惟港府一直欠宣傳，社會普遍不清楚具體運作方法。有不願具名地區人士反映，即使實行在即，當局仍未有主動向區議員或地區團體，進行解說和舉行居民大會與大眾解釋徵費安排，甚至有團體邀請局方「落區」舉行數場講解會，但遭局方「拗數」減少舉行場次。另有區議員指垃圾徵費計劃「配套未完善」，認為回收點開放時間不足，政府亦未有積極教導市民使用廚餘機。

西貢區區議員陳志豪坦言目前社區對垃圾徵費存在顧慮，有居民更促請延遲實施計劃。他認為垃圾徵費計劃「配套未完善」，以坑口為例，該區有約10萬居民，然而只有一個流動回收收集點，只開放上午10時到下午1時，而且一星期僅開放一日，開放時間不足，亦使不少上班族無法使用，建議當局可以延長服務至晚上便利居民。

線上分享 不及親身交流 為配合垃圾徵費計劃，政府在不同地方裝設廚餘機。沙田區議員林宇星表示，現時不少居民都不清楚如何使用廚餘機，甚或廚餘機的位置。

林表示，雖然當局早前指要與關愛隊結合推廣垃圾徵費，然而目前未見環境局有積極推廣廚餘機以及垃圾徵費計劃，建議當局可多落區與居民或其他持份者親身交流，認為線上分享會並不足夠，「大家唔係要聽佢講點做，而係問佢點做」，促政府面向管理公司，面向法團，同時面向居民。

身兼東區佳曉關愛隊副隊長的東區區議員植潔鈴則提到，早前有收過市民表示垃圾徵費在即，欲請關愛隊助收集清理垃圾，問關愛隊能否協助清理盆裁。

清潔工壓力大 加劇流失 她又指擔心隨着徵費計劃將推行，而且臨近歲晚，會有更多人棄置垃圾，令本來人手緊絀的清潔工人工作量大增，加劇流失率，以及憂慮垃圾站會不勝負荷。植潔鈴重申目前大眾不清楚各人負責的範疇，期望政府日後可積極解說。