年度死亡人數 30載激增80%

【本報訊】最新統計月刊揭開香港人壽命之謎。隨着人口老化及人口自然增長，香港年度死亡人數從1991年時的28,429人，至2021年大增至51,354人，年度死亡人數在30年內增長80%，但男女兩性平均預期壽命的差距卻原地踏步，2021年本港曾一度將兩性平均預期壽命收窄至4.7年，但2022年又擴至6.1年。香港男士預期享壽遠短於女性，情況雖與日本相近，但就遠遠落後於新加坡、丹麥、荷蘭、瑞典等國。

工傷意外 削港男預期壽命 2022年本港男女平均預期壽命相差6.1年，而香港競爭對手新加坡的差距僅為4.5年；丹麥的差距為3.7年，瑞典亦短至3.4年，荷蘭更短至3年，香港被遠遠拋在後面，在政府統計處掌握數據的國家及經濟體中，僅有日本與香港相近，當地男女兩性平均壽命差距為6年。

男性平均預期壽命短或與工傷及工業意外等主要死傷人數為男性有關，統計月刊顯示，截至2023年9月28日，本港去年工業傷亡致死人數多達145人，受傷的人口更多達1.4萬多人。