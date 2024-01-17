社會百病纏鬥 港人折壽 男：83.2歲跌至80.7歲 女：87.9歲減至86.8歲

瘟神送極唔走

瘟神送極唔走 安老支援不夠 政治爭拗難休 經濟瀕臨失救 香港曾是全球最長壽城市，但該寶座在政治爭拗、經濟衰退、疫魔困擾下已喪失。政府統計處《香港統計月刊》2024年1月號披露，2022年本港男性平均壽命僅為80.7歲，較2021年減少近3年，落後於日本及挪威。而女性平均壽命亦減少一年至86.8歲，無論男女的平均預期壽命都較日本短。同年死亡人數卻突破6.3萬人，創近年新高。另一方面，本港活產嬰兒數目由2012年的91,558人跌至2022年僅32,501人，10年間下跌超過六成。成人壽命減短、新生兒又大減，兩大因素令本港人口結構愈趨不健康。有關注長者權益的組織認為，本港安老服務側重身體而忽視心靈，不少獨居長者因抑鬱而了結生命，促當局增撥資源落區關顧長者及有需要市民，亦可倣效日本設立更完善安老政策，讓市民真正活得快樂而長壽。

最新《香港統計月刊》指出，2022年港人平均預期壽命較2021年下跌，其中男性平均為80.7歲，女性為86.8歲，比2021年的83.2歲及87.9歲有頗大減縮。比較各地數據，香港的兩性出生時平均預期壽命，與日本及新加坡等正經歷低死亡率的經濟體相若。

頭號殺手 呼吸系統病取代腫瘤 港人近年以長壽見稱，2011年及2021年無論男女的平均預期壽命都位於全球首位，當中2021年女性更達87.9歲，比日本的87.6歲還要高。不過，自新冠肺炎爆發以來，本港的長壽指標就開始下降。在2022年，呼吸系統疾病（包括2019冠狀病毒病）更取代腫瘤，成為男性及女性死亡的首要原因。本港男女於2022年的平均預期壽命均較2021年略減，但整體（1991至2022年）仍呈上升趨勢，亦與其他死亡率低的國家相近。

新生嬰兒 10年間大跌超過6成 統計月刊又指，日本男女平均預期壽命分別為81.1歲同87.1歲（詳見表），不但高於香港，女性亦位列全球第一。至於新加坡，男性平均預期壽命與香港相同，女性就低於香港、為85.2歲。港人的平均預期壽命，與法國、丹麥、瑞典及挪威等歐洲國家相若。

至於過去30年本港的標準化死亡率，則由1991年每1,000人有11.8人死亡，一度下跌至2021年的6.9人；但2022年受新冠疫情影響，死亡率顯著回升至每1,000人有8.4人死亡。

另一值得關注的是出生率持續下跌，統計指，本港活產嬰兒數目由2012年的91,558人跌至2022年僅32,501人，10年間下跌超過六成。至於粗出生率（按每1,000名人口計算）由為2012年的12.8人，銳跌至2022年的4.4人。而登記結婚數目亦由2012年的60,459宗，驟降至2022年的30,012宗。

香港長者權益協會總幹事李立航指，本港醫療系統側重市民的身體健康，很多長者身體上的確得到很全面的照顧，惟政府以至社會都忽略了包括長者在內的市民情緒上的需要，加上家庭結構改變，以往數代同住的情況減少，造成很多獨居長者。許多情緒上得不到支援，有人抑鬱，甚至會因而了結生命，這也可從統計數字中反映出來。

身體健康 需兼顧生活心靈需要 李強調，長壽不只能看身體是否能夠支撐，而要觀乎整體生活及心靈是否富足，否則再長壽亦只屬殘留軀殼，並非真正快樂。政府現時已成立關愛隊，建議增撥資源培訓，讓部分成員具備心理輔導上的知識，可在落區時協助篩選出情緒有問題人士，再轉介專業人士支援，而整個香港社會亦受到不明朗環境及經濟衰弱而背負沉重壓力，政府應對症下藥加強心靈支援，亦可參考日本等先進國家設立良好安老政策，民間亦應提升敬老精神，互助互愛才可令香港再成長壽之都。

安老支援不夠 2022年全球長壽國家／城市 政治爭拗難休 本港曾為全球最長壽城市，2021年女性平均預期壽命達87.9歲。 經濟瀕臨失救