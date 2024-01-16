笑看天下：政客算盡反而誤事

本月14日，以色列和巴勒斯坦武裝組織哈馬斯衝突滿100天，當天全球多個主要城市均有反戰集會。以巴戰爭可謂「死得人多」，加薩衞生部最新數字顯示，近2.4萬巴人被殺，當中三分之二為婦孺。看來，巴人的死亡數字仍會上升，皆因以軍對約旦河西岸嘅突襲亦升級！

以巴戰事滿100天前夕，美國華盛頓數千名民眾上街聲援巴人，示威者要求加薩永久停火，並抗議美國軍援以色列，高舉寫有「不要把票投給種族滅絕者拜登」、「拜登雙手沾滿鮮血」等標語。眾所周知，美國猶太人係一股不容忽視嘅力量，是以不論民主黨或共和黨執政，均對以色列採取親近態度。拜登為尋求連任，自亦未敢怠慢以色列，以巴戰事開始，拜登一味包庇、縱容以色列總理內塔尼亞胡對加薩嘅狂轟濫炸，待發現加薩出現人道主義危機，想叫以色列「收手」克制，奈何內塔尼亞胡殺紅了雙眼，已經唔肯聽拜登支笛！此亦可謂「機關算盡太聰明，反誤了卿卿性命」。

至於以色列特拉維夫嘅大型反戰集會，主辦單位稱約有12萬人出席，集會者除要求政府營救仍被哈馬斯扣押嘅逾100名人質，亦要求提前大選，要把內塔尼亞胡趕下台，可見內氏已失民心。之但係內塔尼亞胡態度依然強硬，表示將會持續開戰，直至完全剷除哈馬斯，並揚言把加薩非軍事化及關閉連接加薩與埃及嘅費城走廊，阻止武器運入加薩。殺得性起嘅內塔尼亞胡強調，無人可以阻止以色列，包括海牙國際法庭。

所以話，美卿布林肯數度出訪中東，期望以巴消除衝突，盞嘥氣啦！中國早前呼籲國際社會加大努力推動「兩國方案」，以求中東地區和平穩定，甚至實現長治久安，看來亦係一廂情願。