自成一家：呼喚鄭和式外交官

南亞小島國馬爾代夫總統穆伊祖上周順利完成首次訪華活動，新聞報道說，國家主席習近平在和穆伊祖舉行會談時，特別提到明代鄭和早在600多年前就到訪過馬爾代夫。我看他這一番話意味深長，內裏有不少含意。

近年中國積極在海外推動大外宣，鄭和是出現次數最多的歷史人物之一。他率領艦隊七次下西洋，其艦隊無疑為當時最先進的海軍。不過，鄭和的艦隊從不輕易使用武力，亦未蓄意霸佔他國領土，可說是中國歷史上對外關係一次偉大的和平實踐，故北京一直將之奉為中外友誼的象徵。國家領導人向穆伊祖提及鄭和，明顯是向馬爾代夫大派定心丸，強調中國的崛起不會威脅到周邊國家。

值得一提的是，馬爾代夫作為印度洋上的千島之國，自古以來就是海上絲綢之路的重要中轉站。據史書記載，鄭和的船隊曾在15世紀初兩次來到這裏。點名鄭和，另一層意思是新中國與馬爾代夫建交雖然只有50餘年，可兩國通過鄭和下西洋，一早就建立友好聯繫，希望借此進一步拉近雙方距離。

但許多人不知道鄭和還有一個重要的象徵性意義，就是馬爾代夫是以伊斯蘭教為主導的國家，伊斯蘭教在該國有很大影響力。鄭和身為回族人，剛好也是穆斯林，他的父親與祖父均曾朝拜過伊斯蘭教的聖地麥加。鄭和的故事正好反映出中國文化包容和尊重不同宗教的特質，這亦有助北京在馬爾代夫講好中國故事。

近年西方一直攻擊中國人權問題，包括在新疆進行「種族滅絕」。的確，中國的少數民族外交官不多，近年最有名的只有蒙古族的前副外長傅瑩。北京應培養更多「鄭和式」的少數民族外交官，他們現身國際政治舞台，比官方的宣傳更有說服力。