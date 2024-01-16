冰鑑春秋：綠大於藍已成定局？

台灣大選結束，賴清德一如預期以40.05%的超低得票率獲勝，立委也呈現三黨不過半，國民黨成為第一大黨，民眾黨成為少數關鍵的格局。乍看這個結果，彷彿台灣基本上仍是藍綠抗衡，只是多了一個游走藍綠之間的白色力量罷了。然而現實卻是，台灣藍綠的版圖已然失衡，藍軍很可能將面臨長期失去執政機會，甚至逐漸萎縮的境況。

上屆蔡英文得票率57.13%，這次賴清德一口氣少了17.08個百分點；上屆韓國瑜得票38.61%，這次侯友宜也少掉了5.12個百分點；兩者相加，再加上上屆宋楚瑜的4.26%，自然就是這次柯文哲的26.46%。這表示柯文哲得到9.38%的中間偏藍選票，17.08%的中間偏綠選票，亦即民眾黨內偏向綠營的比例，大約是偏向藍營比例的兩倍弱。

而在封關民調後，國民黨內參民調顯示，賴侯柯是36：33：30，對比選舉結果，可見在選戰最後，有4%的柯營選票，因為擔心藍軍獲勝而轉移至賴清德，也就是「棄柯保賴」。另一個媒體未公開民調，賴侯柯則是37：34：25，同樣顯示在最後關鍵時刻，有3%原先可能不滿民進黨施政成績，拒絕投票的民眾，最後選擇出來投票，避免藍軍執政。

實際上，柯文哲不止一次聲稱自己是「墨綠」，他的支持者雖然普遍不滿民進黨的貪污腐敗，但對國民黨則是打從心底的排斥。這也解釋了為何「藍白合」談判過程中，民眾黨內阻力重重，最終導致破局，讓民進黨得利。國民黨雖然目前掌握多數縣市，也是立法院第一大黨，但實際上卻已經成為少數，而隨着世代交替，這個傾向恐怕會愈來愈明顯。若是國民黨再不拿出年輕世代可以接受的論述，藍軍的式微只怕就在眼前。