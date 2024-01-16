筆下風雲：執輸行頭慘過敗家

執輸行頭慘過敗家，向來是香港人的座右銘。美國第一大連鎖零售商Costco，內地首間分店日前在深圳開幕，單是等入場的人龍已數以千計，當中不乏「唔想執輸」的香港人。有港人豪花4千港元掃貨，主攻食物，認為又抵又多選擇，滿載而歸。

深圳Costco樓高4層，佔地1.5萬平方米，真的只有土地遼闊的內地才能做到，香港望塵莫及。不過，香港人是否真的需要專程北上掃貨，實有疑問。在美國，有不少城鎮居民，可能一個月才駕車一次到Costco一類商店大掃貨，這類商店以大堆頭取勝，在當地自是有實際需求。反觀香港，幾乎隔條街就有一間超市，有齊生活所需，真的有必要山長水遠到深圳購物嗎？由此可以推想，又是執輸行頭慘過敗家的心理作祟。當作「新屎坑」湊熱鬧，或當作度假節目，到深圳見識見識很不錯，但不惜付費入會、乘車過關買食物，似乎並不值得。

但姑勿論如何，深圳這些年確有翻天覆地的變化，單是Costco選擇落戶深圳，已知深圳吸引力非凡；更不必說，山姆超市同樣大受歡迎，本港旅行社亦大搞這些超市購物團。香港卻連除夕煙花匯演過後，都因為無法疏導內地旅客，而鬧出一場旅客落難記的醜聞，究竟香港吸引力還剩幾何？

十年人事幾番新。過去內地旅客對香港趨之若鶩，認為香港先進、文明、貨真價實，是名副其實的購物天堂。可惜部分港人鬼迷心竅，熱衷政治鬥爭，又是踢篋又是驅蝗，後來更搞出黑暴，加上疫情打擊，香港不斷走下坡。現在香港對內地旅客而言，已不再是無可取替的購物天堂，反而內地更吸引港人北上消費。此長彼消，本港旅遊零售愈做愈縮，豈是無因。