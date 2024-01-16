強詞有理：老美糾結

美國總統拜登在回應台灣大選結果時重申「不支持台灣獨立」，應該是實話。既想以台制華，又擔心台獨引發戰爭將自己捲進去，美國在台灣問題上就是如此糾結。拜老頭之前多次口沒遮攔宣稱「協防台灣」，但華府每次都立即出來補鑊，說明美國無意改變戰略模糊。或者更確切地說，美國不是不想改變戰略模糊，近年有些政客不斷叫囂要從戰略模糊走向戰略清晰，只是華府一直沒有底氣。畢竟中美實力此長彼消，中國軍力長足發展，區域拒止能力不斷提升，令華府不得不三思。前年解放軍只是派出一艘055大型導彈驅逐艦，就成功逼退對方航母編隊，美軍知己知彼，豈敢輕易捲入台海戰爭。

由此可見，拜登在台灣大選後第一時間重申「不支持台灣獨立」，雖是標準表態，沒有甚麼新意，但也是為了提醒台灣當局，不要寄望美國為台獨背書。台灣維持不統不獨，繼續充當遏華棋子，繼續購買軍火，最符合美國利益。賴清德心領神會，絕對不敢違逆美爹，為了配合華府政策，在台獨問題上暫時不敢走得太快。當然，這並不表示他會放棄台獨，未來4年即使沒有大動作，也會有各種小動作，兩岸關係勢必愈走愈遠。

關鍵要看大陸的態度。大陸當局一向強調在台灣問題上有足夠耐心和戰略定力，並不急於武統，但如果民進黨繼續挑釁，逢中必反，大陸就不得不有所回應，即使不動武，起碼也會在經貿方面採取一些措施。有台灣學者估計，只要大陸禁止旅客赴台，台灣每年將損失80至120億美元。這還是小兒科，如果大陸取消《海峽兩岸經濟合作框架協議》，才是對台灣經濟的致命打擊。

大陸一直秉持善意，不想改變惠台政策，無非想爭取台灣民心。但問題是，民進黨當局壓根兒不領情，反而將對岸的讓利向美國交「保護費」，大陸賠了金錢又受辱，何苦呢？

還是普京說得對，中國通過不斷增長的經濟實力，毋須動武就能統一台灣。實際上台海力量格局早已出現根本性逆轉，大陸牢牢掌握主動權，何時實現統一、採取甚麼手段，一切由大陸根據具體情況而定，台灣固然沒有條件討價還價，美國也沒有能力阻止。賴清德上台，也許正好促使大陸下定決心，加快統一部署，兩岸到底何去何從，未來4年將可看出端倪。