的士疑衝燈兩不治 男死者為整形名醫

巴士攔腰猛撼 的姐涉危駕就擒 灣仔前晚發生奪命車禍，一輛載客的士於十字路口遭一輛雙層城巴攔腰猛撼，的士上兩名男女乘客重創昏迷，分送兩間醫院搶救後宣告傷重死亡，的士女司機亦手部受傷送院。有「車Cam」拍下意外一刻，顯示城巴駛過十字路口時的士高速馳至，左邊車身捱撞後再被打橫推前數米，事後有熱心途人替傷者急救。執法人員經調查後，不排除有人衝紅燈肇禍，以涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」拘捕涉事的姐。據悉，男死者是整形外科專科醫生何維新。

前晚9時許，一輛空載雙層城巴，沿港灣道東行駛至菲林明道交界時，攔腰猛撼一輛沿菲林明道北行載客的士左邊車身，由於撞擊力巨大，的士被打橫推前數米後停下，右邊前後輪胎爆裂。有「車Cam」拍下車禍經過，影片並於社交網上瘋傳，片中可見港灣道東西方向的車輛正常行駛，的士突然沿菲林明道高速駛至，即時被城巴攔腰撞到正。

的士上兩名男女乘客頭部重創被困，並且陷入昏迷，有熱心途人見狀，先後把兩名傷者抬離車廂，有人更替他們做心外壓急救。可惜，姓米（47歲）內地女乘客送往律敦治醫院後，於當晚10時08分宣告死亡。姓何（59歲）本地男傷者，送往瑪麗醫院經搶救後，亦延至當晚11時18分證實不治。的士旁邊地上留下大攤血漬，的士女司機手部受傷，亦被送往律敦治醫院治理，其後轉送往東區醫院接受治療。

執法人員經過調查後，不排除有人衝紅燈釀成意外，遂以涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」罪，拘捕姓郭（33歲）的士女司機，她已被扣留調查，涉事姓陳（30歲）城巴車長則沒有受傷。昨日凌晨5時許，食環署工人將兩名死者遺體舁送殮房。

曾判專業失德 除牌緩刑 據了解，姓何男死者為整形外科專科醫生何維新。有網民在社交網悼念何醫生，表示「我在倫敦一醒來，真的不能相信這個消息」，並指「何醫生是一位正直、幽默、受人歡迎的朋友，我會永遠懷念你」。資料顯示，何維新與美容集團「變靚D」旗下公司合營美容生意，「變靚D」大賣廣告招攬生意，何維新身為合營公司董事及顧問醫生，每月穩袋美容服務收入百分之三十五作報酬，並抽取其他醫生部分收入作佣金。他被指招攬病人，2013年醫務委員會召開紀律聆訊後，裁定他專業失德，判除牌3個月，緩刑兩年。

城巴發言人表示，前晚約9時20分，一輛非營運巴士於港灣道及菲林明道交界，按照交通燈號指示行駛時，與一輛的士發生碰撞。城巴對意外中兩名乘客不幸離世表示非常難過，在此向其家屬致以深切慰問，城巴會全力配合調查。