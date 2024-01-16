歷來最大宗 白酒紙盒再包裝穿崩 檢值4.9億液態可卡因

香港海關偵破歷來最大宗販運液態可卡因案，上月中在一個由巴西抵港、報稱載有紅白餐酒和果汁的海運貨櫃內，檢獲約444公斤懷疑液態可卡因，市值高達4.9億元。關員經展開監控遞送行動後，先後於上周六（13日）及前日，分別在元朗及葵涌拘捕兩名負責安排貨櫃運輸及儲存的非華裔男子，並追緝販毒集團主腦歸案，不排除稍後再有人被捕。

海關人員早前鎖定一個來自巴西、報稱載有飲品的20呎長海運貨櫃，並於去年12月19日在葵涌海關大樓檢驗該個貨櫃。關員打開貨櫃後發現內有706箱紅白餐酒及果汁，於是把貨櫃內的貨物卸下作檢查，見到部分載有白酒的紙盒有被重新包裝過痕迹，其重量亦不一致。打開包裝盒後，見到裏面有一包以透明膠袋包裝的報稱白酒，但經過仔細檢查後，發現透明膠袋有可疑，袋邊並沒有印上貨物生產編號及生產日期等資料。

關員遂對所有紅白餐酒及果汁進行快速毒品測試，當中有37箱白酒對可卡因呈陽性反應，最終檢獲該批懷疑液態可卡因。案件中毒販花盡心思，首先將可卡因液化及偽裝為白酒，同時使用與原裝膠袋相同物料製作手工精細白酒包裝企圖瞞過關員，最後毒販於同一個貨櫃內，加入大量正常餐酒及果汁作掩飾，企圖魚目混珠。貨櫃內有超過700箱紅白酒及果汁，而藏有毒品的紙箱約佔5%，關員調查時需要與毒販鬥智鬥力，不僅比對每箱貨物的重量及包裝，還要將包裝的每個細節作比較才能偵破案件。

其後，海關展開監控遞送行動，將紙箱包裝原封不動還原，又不動聲色將貨櫃送回貨櫃碼頭，並進行全天候監控。由於涉及的毒品數量龐大，販毒集團挖空心思設置多重屏障企圖逃避追查。在整個偷運行動中，販毒集團成員分工仔細，由前期安排海路運輸、到貨櫃抵港安排運輸工作、以至最後安排接收貨櫃，均由不同成員處理，相信販毒集團透過斬件式方法擾亂海關調查工作，增加監控難度。

拘兩非華裔漢 追緝主腦 另外，販毒集團提取貨櫃時小心翼翼，貨櫃到港後先指示物流公司送到元朗一地點交收，但集團成員卻無現身收取貨櫃。經過一段時間沉寂後，集團成員突然現身到物流公司貨櫃場親自提取貨櫃，最後把貨櫃送至青衣一空地存放。販毒集團以突然轉變貨櫃交收手法，相信嘗試觀察有否海關人員正在監控貨櫃，當認為安全後才親身提取貨櫃，企圖以突擊手法逃避追查，但最終亦難逃法網。

至上周六，關員在元朗拘捕安排貨櫃運輸的一名38歲非華裔男子，再於前日在葵涌拘捕另一名負責安排本地接收及儲存的50歲非華裔男子，二人報稱無業及運輸公司負責人，關員正追緝主腦歸案。