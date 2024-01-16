8警案 同袍作供：事主稱腰痛未提被毆

【本報訊】8名警務人員於2020年在深水埗通州街公園執勤時，涉嫌誣衊露宿者藏毒、傷害露宿者及破壞對方的家當等，眾警否認刑事毀壞、傷人、妨礙司法公正及藉公職作不當行為等共10罪，案件昨於區院續審，控方傳召曾於案發時接見兩名事主的警署值日官作供。他指兩名事主當日均沒有任何投訴，其中要求送院的事主，他只是大叫腰痛，並沒有投訴遭警員毆打。

涉案8名被告依次是郭展昇、韓廷光、梁飛鵬、龐雋詩（女）、林華嘉、莫志成、尹栢詩（女）及陳守業（27至46歲）。除林華嘉是警長外，其餘被告均是警員。他們共被控10罪，除郭涉及兩項刑事毀壞，另與梁及陳同涉一項傷人罪，其餘被告分別各涉一項至兩項妨礙司法公正及藉公職作不當行為罪。所有控罪均涉及於2020年2月4日及2月24日，在深水埗通州街公園發生合共3次的事件，涉及兩名越南籍男露宿者阮文山及LE Van Muoi（阿十），阿十現已身故。8名被告案發時均隸屬深水埗警區特別職務隊第一隊。

指兩事主無任何投訴 於2020年2月4日在深水埗警署當值日官的警署警長李文偉供稱，當晚分別有警員把兩名事主帶到警署，阮文山被指藏有攻擊性武器，阿十則被指藏毒。李指兩人均沒有任何投訴，且沒有任何不自然表情。就阮方面，李稱沒有見到任何警員威逼阮不要說話，阮亦沒有任何痛苦或驚恐表情。李稱阮在扣押於臨時覊留室後不久，才以本地話大叫腰痛並要求送院，但他沒有解釋腰痛原因。

案發時負責管理涉案公園的康文署職員何駿傑供稱，公園不容許露宿者堆積物品，並會發通告要求清走，否則會收走。他又指見過該處有毒品及針筒等，但沒有見到有人吸毒。何稱知道該公園是毒品黑點，但市民大多只投訴露宿者導致公園有異味。案件編號：DCCC 123/2021