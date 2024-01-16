東呼即應：搞發牌歎慢板 議員追殺食環

東呼即應關注鼠患 屢揭人員蛇王偷懶 新冠疫後本港經濟亟待復甦，但食物環境衞生署卻被踢爆發牌工作「歎慢板」，可謂「民急、商急、官不急」。審計報告披露，食環署處理食物業處所發牌申請的個案經常拖延，表現不達標卻自稱達標，署方死撐是手民之誤，市民直斥離譜。有議員指署方應加強監察，認為政府應該嚴肅處理，令署方水平達到市民期望。

審計署審查了50宗2021及2022年的相關個案，發現30宗食肆牌照申請中，食環署向其他政策局或部門作出首次轉介共89次，當中28次超過了3個工作天內轉介之限，另外20宗非食肆牌照申請涉及43次轉介，當中15次有延遲，整體平均延遲19個工作天，曾有部門無收到署方轉介。署方亦發現，2018年起計的5年間，「申請審查小組會議」預定開會近9,000次，結果僅有不足1%的會議如期召開。

立法會政府帳目委員會本月5日再次召開公開聆訊，討論審計報告指食環署相關服務表現匯報未完全反映實況的問題。審計署審查50宗新食物業牌照申請，以及10宗新設置露天座位的許可申請，發現衡量食環署服務表現的部分準則不達標，惟食環署卻在《管制人員報告》或網站匯報為「百分百達標」。

亂稱表現達標 須加強監察 對於「未達標自誇達標」，食環署解釋，或者存在未理解指標兼有手民之誤，又承認向審計署的解說未必清楚。議員簡慧敏引述官員回應時提到，個案和涉及的人員眾多，需要時間調查，但初步覆檢發現《管制人員報告》與實際情況相差大約1%。

簡慧敏直言「差之毫釐，謬之千里」，即使是1%的失誤也不應該有，希望署方未來能加強電腦處理系統、員工培訓、內部指引以及不同層面的監察，亦希望食環署在帳目委員會的持續監察下，定期匯報處理進度，確實提升當局的工作效率、效益及節省程度，使公帑可以用得其所，並加強各方面工作，令食物業牌照發放真正做到便民利商。

食環署亦曾被申訴專員公署主動展開調查，多次公開炮轟滅鼠不力，本報多次圖文並茂揭發防治蟲鼠組人員開工時「蛇王」。去年7月，在觀塘區議會會議上，有時任區議員指接獲市民投訴，表示在去年4月，食環署有職員在魔鬼山清拆僭建物後，將有關垃圾倒在山坡，更指事件並非「一次半次」，議員批評「食環署是要清潔環境衞生，但製造垃圾又是食環署」，直斥行為令人難以接受。食環署署理觀塘區環境衞生總監就事件表示，魔鬼山有部分屬於西貢區管轄範圍，已向西貢區反映，承諾會密切留意情況。

議員顏汶羽表示，食環署是港府較前線的部門，對於市民反映、以至其他政府部門的意見提醒，署方均應檢視自身過去工作，並及時作出修正，確保工作及服務水平達到市民期望，亦應盡量回應其他部門。他指出，港府應定期檢視署方工作流程，而不是任由部門自說自話，聲稱自己達到市民期望，同時亦應定期收集市民意見。

食環署曾被申訴專員公署主動展開調查，多次公開炮轟滅鼠不力。 東呼即應爆料熱線 東網版面新設計一撳即睇