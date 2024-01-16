澳門消息：解除合同 澳門4月起結束賽馬活動

【本報綜合報道】澳門政府昨公布，與澳門賽馬股份有限公司簽署文件，自今年4月1日起解除該公司經營賽馬專營批給的合同，澳門賽馬活動於2024年4月1日起終止。

澳門政府在2018年與澳門賽馬公司簽署文件，將經營賽馬專營批給合同的期限延長24年零6個月，由2018年3月1日至2042年8月31日。惟澳門賽馬公司去年向澳門政府提出，由於公司經營出現困難，且賽馬活動無法迎合現時社會的發展需求，因此申請解除經營賽馬專營批給合同。解除經營賽馬批給合同後，賽馬場的土地及相關設施，將無償歸還澳門。

政府官員表示，土地交還後撥進土地儲備中，強調不會是興建幸運博彩用途。至於澳門賽馬公司欠政府的1.5億澳門元稅款，合同承諾分3期還款，2021年已還清。

澳門政府會將現有賽馬場的設施，暫時提供給澳門賽馬公司使用，以便能在明年4月1日前，將現有的馬匹有序分批轉運到其他地方。

馬匹擬轉運內地 澳門賽馬公司現飼養289馬匹，其中包括退役以及教學馬匹。據了解，澳門賽馬公司未來有意把馬匹，轉運內地作馬術用途等。

馬會的當地員工有254人，外僱有316人，馬會承諾會依法作出解僱賠償，而馬會旗下股東，亦有意吸納馬會的澳門員工，並提供就業轉介服務。在解除合同後，賽馬公司仍需要一定數量的員工照顧馬匹，直到所有馬匹妥善轉運至外地。