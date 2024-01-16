陳維安退休 衛碧瑤接任立會秘書長

衛碧瑤

【本報訊】立法會行政管理委員會早前委託顧問公司，公開及內部招聘秘書長。立法會主席梁君彥昨日公布行管會決定委任現任副秘長衛碧瑤出任立法會秘書長，她將於今年7月1日出任候任秘書長，並於8月1日正式接替開始退休休假的現任秘書長陳維安。

8月1日正式接替 梁君彥指衛碧瑤參與立法會秘書處工作多年，現時負責管理秘書處內的9個部門，多年來亦擔任多個部門，積極面對變革，為立會提供服務，形容她「由低做起」。他續讚揚衛多年來積極進修，證明只要願意有心努力，有正向思維願意努力，秘書處是有機會，又形容其為「勵志故事」，相信衛能帶領秘書處應付新時代議會需要。梁同時感謝陳維安12年來的工作，指其盡心盡力服務秘書處，即使在任期間一度面對劍拔弩張的行政立法關係和疫情。

時為青年新政的議員游蕙禎及梁頌恆，夥同3名前議員助理涉嫌衝擊立法會會議室案在2017年12月底續審時，辯方質疑控方向立法會申請傳召保安人員出庭作供時程序出錯，指許可信的簽署人並非合資格人士；而負責簽名的時任立法會秘書處助理秘書長衛碧瑤曾出庭作供，並否認辯方此項說法，指條例列明她也屬「立法會秘書」之一，有權簽署許可信。

陳維安任內經歷不少議會風暴，例如在梁、游舉起「HONG KONG IS NOT CHINA」標語在立法會宣誓，陳表明無權為二人監誓。其後，全國人大常委會就《基本法》第104條有關宣誓條文進行釋法，最終包括前香港眾志主席羅冠聰在內共有6人宣誓無效，被取消議員資格。

及後在2019年6月爆發反對修訂《逃犯條例》風波，內務委員會曾通過向負責審議修訂相關修例的法案委員會發出指引，撤換民主黨議員涂謹申主持職務，改由建制派議員石禮謙負責，秘書處以書面通知方式諮詢議員是否接納指引，卻惹起泛民不滿。泛民不斷拉布，不但令內會遲遲未能選出正、副主席，事後更要求在內會討論譴責陳維安，但最終不成事。