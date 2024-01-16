入境處「小黑屋」曝光 接見室明亮乾淨

【本報訊】網上傳出有旅客被關進本港口岸的「小黑屋」，入境處處長郭俊峯昨日在入境處微博視頻發布最新影片，破例帶大家參觀傳聞中的「小黑屋」，親自揭開其神秘面紗。郭俊峯以普通話向旅客介紹：「相信大家都聽過，在香港口岸有一個小黑屋的傳聞，到底小黑屋是甚麼樣﹖我現在帶你去看看，跟我來。」

落地玻璃設計 透明度高 郭俊峯其後到了傳聞中的「小黑屋」，原來是該處的「接見室」，辦公室大門以落地大玻璃設計。郭俊峯說：「一點都不黑吧？這裏明亮乾淨，透明度非常高。其實是入境處的接見室，是入境處人員與旅客詳細會面的地方。」他又指，在很多情況下，入境處人員都需要跟旅客詳細會面的，譬如說證件過期、沒有有效的簽注、以及他們對旅客訪港目的有懷疑等等。

郭續稱，事實上只有千分之一的旅客，需要與入境處人員在接見室會面，其他絕大部分的旅客都是通行無阻的。郭俊峯在短片尾段歡迎旅客訪港，並說：「很期待你們再來香港，口岸見。」