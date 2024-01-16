黎智英案 專家供詞能否呈堂 雙方今起爭辯

完成後將傳召張劍虹出庭 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今日在西九龍法院（暫代高院）續審。踏入第10日審訊，辯方會就城市大學法律學院教授王貴國，其控方專家證人證供的可否呈堂性提出爭辯。而在控辯雙方完成爭辯後，控方便會傳召首名控方證人，本案認罪被告之一的壹傳媒前行政總裁張劍虹作供。

控方上周處理控辯雙方承認事實，以及執法人員的書面供詞，並播放黎智英與執法人員所進行的錄影會面片段。

黎多次稱不認識李宇軒 執法人員書面供詞披露，黎智英在2013至2020年間，曾轉帳1.18億元給Mark Simon，而對方收錢後很快便會將大部分款項，分給支聯會、民主黨等泛民人士。另外，黎智英曾轉帳逾176萬元給美國前副國防部長，而黎旗下的加拿大公司亦曾轉帳予公民黨、社民連等約2,000萬元。

至於在錄影會面中，黎智英則「十問九唔答」。被問及關於署名「黎智英」的文章時，黎承認該署名是其本人，亦承認Twitter社交帳戶「Jimmy Lai」是他本人。其餘大部分問題，黎都是答「無嘢講」、「無補充」。會面中，黎多番稱自己不認識「重光團隊」核心成員李宇軒。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4被告被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

本案共涉12名被告，包括「香港故事」成員李宇軒及法律助理陳梓華，該兩人已在2021年8月承認串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪待判刑，亦將出庭指證黎智英。另外，6名前蘋果高層，包括壹傳媒前行政總裁張劍虹、前蘋果副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、兩名主筆馮偉光（筆名盧峯）和楊清奇（筆名李平），則在2022年11月承認串謀勾結外國勢力罪，將待黎智英案審結後進行求情及判刑，本案部分認罪的高層張劍虹、陳沛敏、楊清奇以及另一名蘋果高層周達權，亦會出庭頂證黎智英。案件編號：HCCC 51/2022