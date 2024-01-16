政黨促擴個人遊省市 吸訪港客

【本報訊】疫後本港旅遊業未復甦，有政黨昨提出多項建議，包括向中央爭取重推一簽多行和擴大個人遊至更多內地省市，並增加24小時通關的口岸，以及利用體育盛事吸引旅客來港。另有酒店業界同樣促當局應向內地爭取開放更多內地省市來港個人遊，又指因申請繁複未有酒店業外勞來港。

近年內地過夜旅客大減，但議員劉國勳認為內地旅客仍屬主要來源，不論過夜或即日來回內地旅客也具有購物力，促港府把個人遊城市由現時49個內地城市，進一步擴大，又重申目前適合重推一簽多行，促擴展至大灣區以至其他廣東省城市。他又要求增加24小時通關的口岸，並在特別日子，把鐵路口岸開放時間延至凌晨二或三時。

議員鄭泳舜認為可透過體育帶動旅遊，舉例下月訪港的國際邁亞密，可吸引球迷來港觀戰，又建議效法英國的LONDON PASS，推出HONG KONG PASS包含景點入場、交通購票等優惠。另一議員周浩鼎則建議提升旅發局在杜拜設代辦加強支援和宣傳，加強向東盟宣傳吸客。

酒店業：輸入外勞手續繁 另外，旅遊界議員姚柏良指目前酒店業人手緊張，酒店房間未完全開放，只能提供逾10萬房間，入住率僅達八成。他又相信對比新加坡及日本等城市，香港酒店房價不算高，續建議未來應發展深度遊，吸引多些過夜客。有酒店業則重申人手不足不影響酒店接待能力，仍有空間應付更多旅客，又指申請輸入外勞手續繁複，暫未有外勞從事酒店業。

農曆新年臨近，文化體育及旅遊局長楊潤雄昨召開跨部門會議，統籌內地農曆新年假期接待訪港旅客的預備工作，及早作出部署。政府部門亦會就大型活動後通關人流情況，與內地相關單位保持緊密聯繫，並作適時調節，令過關程序更暢順。