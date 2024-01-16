區會倡辦激光劍活動 振興深水埗

議員憂有安全隱患 民政專員指非對打 政府在18區推動「日夜都繽紛」，深水埗區議會提振地區經濟專責工作小組昨召開首次會議，當區民政專員黃昕然指雖然曾有雜誌將深水埗評為全球第三名最型格社區，但他們亦不要掉以輕心，不進則退，亦有議員擔憂其中一項提振經濟活動「光劍攻殼」會有安全隱患，稱「宣傳好容易，安全隱患爆咗出來先知」。

深水埗區議會提出3個提振經濟活動，分別為光劍攻殼@深水埗、 「尋‧埗」文青市集、花深時節。光劍攻殼擬於2024年2月在福華街和黃金電腦商場一帶舉辦以新興運動激光劍及其他類似活動為主軸的項目，以吸引青年人、動漫愛好者、數碼產品用家到訪深水埗，振興夜經濟。黃昕然表示，屆時亦邀請新興運動協會成員封偉光到會議上展示光劍。

但本職為醫生的區議員龐朝輝詢問活動有否規例和保護裝置，又擔憂安全問題，指雜牌光劍質素沒有保障，舉例指之前有KOL在網上宣傳蘿蔔刀，稱「宣傳好容易，安全隱患爆咗出來先知」。黃則回覆指活動的目標是用有趣的玩意吸引更多人，並非推廣某一種新興運動，過程亦不是對打，指正如參觀紀律部隊，「畀支槍摸吓」，並非開槍，表演也會留給教練級的人，他又指活動預計10點左右完結，相信不會影響居民。

文青花藝市集 盼谷起人流 設計及時裝基地本年內會在深水埗開幕，民政處計劃於2024年3月在設計及時裝基地附近舉辦設計創意市集。市集以設計創意為主題，藉活動帶動人流，同時介紹本地設計產品和深水埗紡織布藝文化。市集預計招募25至30個攤位，也會有Busking、創作展覽、社區畫廊，並推出城市遊蹤活動，參加者可透過小冊子獲得商戶優惠，路線主題包括美食、復古風產品、針織布藝產品。而花深時節活動除賞花外，也會在荔枝角一帶舉行「花深市集」，售賣花藝糕點小食、花藝雪糕甜品及花藝裝飾小擺設等。

要做好吉祥物「深Duck」宣傳 多位議員就項目提出建議，如透過小紅書推廣、設置更多打卡點等，不過黃笑言「電視台好多資源捧男團女團」，但他們資源有限，因此會先做好活動和「深Duck」吉祥物的宣傳推廣。另外，黃指長沙灣海濱公園現已擺放了12生肖展覽，呼籲市民可遊玩打卡。