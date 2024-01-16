港鐵5線下周一起加密班次

【本報訊】港鐵昨宣布，5條鐵路線將於下周一（22日）起在非繁忙時間不同時段加密班次，包括屯馬綫、南港島綫、東涌綫、迪士尼綫及將軍澳綫，每周共增加228班車。迪士尼綫與南港島綫在平日的指定時間段，分別加密至10分鐘一班和5分鐘一班。港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲表示，港鐵去年全年班次總數，已回復至疫情前近九成，本地服務的乘客量回復至疫情前超九成，跨境服務則回復至疫情前的超過七成。

指東鐵24小時運作不可行 對於有議員預計最快農曆新年前重推深圳居民「一簽多行」，李表示，將按照政府的公布作出配合，有關農曆新年節日假期加強服務安排，將會適時公布。至於東鐵綫未來能否配合24小時通關，港鐵過境鐵路總管張志強指出，每日收車檢查有既定流程，現時每晚只有2小時的維修時間。他又指，東鐵綫每日24小時運作並不可行，若平日深宵只有數千人乘車跨境，「係咪有必要通宵服務？」他表示，東鐵綫能否24小時通關，要平衡列車維修及實際乘客需要，會仔細研究在特定節日，延長東鐵綫服務的可行性。

去年10月颱風「小犬」襲港期間，港鐵在9號烈風或暴風風力增強信號生效時，停駛機鐵等露天路段列車，大批旅客滯留機場。港鐵機場鐵路總管王家明表示，已完成風暴下列車服務的檢討，基於安全考慮，機鐵等露天路段列車在9號信號下停運的安排，維持不變。