醫健：成視在人：甲狀腺上眼 女性患者多6倍

患有甲狀腺病的人當中，約有三至五成人會發展成「甲狀腺上眼」，是全球最常見的眼眶病。甲狀腺上眼以女性患者居多，較男性多出6倍，且多發生於在職女性。有一半以上的病人因為炎症而有不同程度的凸眼、眼皮後退、重影等後遺症，部分更嚴重影響視力。

甲狀腺病是免疫系統失調的疾病，造成甲狀腺功能亢進（俗稱甲亢），部分人會演變至甲狀腺上眼，常見症狀包括凸眼、畏光、重影、流眼水、眼紅等。甲狀腺上眼通常分為兩個階段，第一階段為活躍期，可能有持續眼痛、眼皮紅腫、畏光、流眼水等不同程度的發炎症狀，隨後症狀會自行消退。病情其後會進入穩定期，部分病人可完全康復。

影響視力 致角膜損傷 不過，亦有一半以上病人會留下後遺症，例如最明顯的凸眼症狀。無論是哪個階段，甲狀腺上眼都有機會影響視力，最常見是形成乾眼症，嚴重可致角膜損傷。

醫生一般建議病情活躍的病人接受藥物治療，控制眼睛的發炎情況；部分或建議進行甲狀腺切除手術，但要留意的是，手術後若甲狀腺補充不足，反有機會令眼病惡化，因此患者要時刻留意甲狀腺的水平。另外，甲狀腺上眼有一定的復發機會，病人宜避免吸煙等高危復發因素，保持良好的生活習慣。以上資訊僅供參考，如有任何疑問請諮詢眼科專科醫生意見。奧比斯