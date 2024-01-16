修畢兩年登記護士課程 合資格可退學費

【本報訊】本港醫護人手長期不足，社會福利署昨日公布，2024至25年度社福界全日制登記護士（普通科）訓練課程由昨日起接受報名。訓練課程為期兩年，旨在裝備學員成為登記護士，以紓緩社福界護士人手短缺的情況，提升照顧服務質素。學員在兩年內成功完成訓練課程並合資格登記為登記護士，可獲發還全額學費。學員必須簽署承諾書，承諾在修畢課程後，會於獲社署認可提供安老服務、康復服務、家庭及兒童服務或感化服務的非政府機構或私營機構任職登記護士（普通科），為期不少於連續3年。

據公布指，申請人必須為擁有香港居留權的香港永久性居民，在訓練課程展開時年滿18歲，並在香港中學文憑試獲得五科成績為二級或以上，包括中國語文、英國語文、數學及其他兩科在甲類（註）和乙類科目；或具備同等學歷。申請人亦須留意個別院校訂明的其他入讀要求。

為了鼓勵任職社福界的年輕人及前線員工提升專業技能，申請人如透過社署自2015年起推行的「青年護理服務啟航計劃」或2013至2016年的「先聘用後培訓」先導計劃，成功修畢兩年制文憑課程並取得相關文憑；或是在非政府機構或私營機構提供安老服務、康復服務、家庭及兒童服務、青年服務或感化服務的全職僱員將獲優先考慮。訓練課程同時歡迎其他有志在社福界任職登記護士的人士報讀。

涉3院校 共427名額 社署表示，為回應社福界對護士的殷切需求，部門於2023至24學年起，委託香港都會大學、聖方濟各大學（前身為明愛專上學院）和東華學院連續5年提供社福界登記（普通科）護士訓練課程。3間院校會提供合共427個名額。