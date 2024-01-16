過期3年 藥房照賣舊款血糖機

【本報訊】消委會去年接獲74宗涉及醫療儀器的投訴，當中包括有銷售過期產品、保養服務等投訴，涉款由數十至數萬元不等。該會促請商戶確保出售的醫療儀器，在品質及規格等方面都符合標準。

經消委會調停方退款 投訴人蕭先生在藥房錯買舊型號血糖試紙，換貨被拒後，反被藥房職員游說購買舊型號血糖機，以配合使用舊款的血糖試紙。蕭其後才發現舊款血糖機已過期超過3年，裏面的採血針亦已過期逾一年半。他回到藥房反映時，職員態度惡劣，堅持產品質量沒有問題，拒絕妥協換貨或退款。藥房經消委會調停後，才願意退回舊血糖機的費用或補差額更換血糖試紙。

另一宗投訴人王女士買的呼吸機，在2021年11月收到C公司通知，指當中的隔音泡棉可能會降解成微粒，或有致癌風險，遂向涉事公司登記回收。但王多次追問時，代理商僅指正安排回收，沒有新進展。直至去年1月，王向消委會尋求協助，去年9月才成功換零件，前後需時接近兩年。代理商解釋，王所購的呼吸機為水貨，需時特別安排跟進方法。

消委會指，不論售賣的是醫療儀器或配件，商戶都不應該出售過期及品質欠妥的貨品，尤其個案中的血糖測試套裝，涉及穿刺及採血步驟，其安全性及品質要求嚴謹。該會亦指，呼吸機事件對消費者造成極大困擾及健康風險，敦促廠商履行責任，盡快更換有問題的呼吸機或相關組件。消費者亦應注意產品保用及提供的售後保養條款，包括保養年期、保養範圍、是否提供上門服務及續保安排等。