儲水式熱水爐 雙膽樣本耗電高

【本報訊】消委會過去3年收到220宗涉及熱水爐的投訴，該會近日與機電工程署合作測試了12款儲水式電熱水爐的安全及效能，結果發現，3個樣本量得的備用耗電量，超出強制性能源效益標籤計劃容許的公差範圍，機電署已勒令其中一款停售。若模擬消費者的淋浴習慣，花灑式樣本整體表現較佳。消委會提醒，市民使用花灑式電熱水爐時，切勿在出水管位置或花灑頭加裝任何開關水掣，否則儲水缸可能會因壓力過大而爆炸。

3款不符能源效益標籤值 是次測試的12款家用儲水式電熱水爐，零售價由1,280元至6,980元（不包括安裝費）不等。測試發現，單膽樣本備用耗電量較雙膽樣本低。電費方面，估算時假設樣本每日處於備用狀態約5小時，以每度電1.7元計算，花灑式樣本中，單膽樣本每年電費最多103元，雙膽樣本則最多為229元，顯示雙膽樣本每年的待機電費較高。

值得留意的是，「柏林牌」、「威寶牌」及「德國德信」量得的備用耗電量與代理商早前呈交予機電署的額定數值的差異，超出強制性能源效益標籤計劃容許的公差範圍（+5%）。機電署證實3款型號不符規定，其中「柏林牌」及「威寶牌」正進行進一步測試。而「德國德信」選擇不作進一步測試，署方已勒令該型號不得在本港供應。

至於「樂信牌」及「上將」量得的容量較額定的分別少6.3%及5.4%，差異超過5%，未能符合標準要求，測試結果轉交海關跟進。兩款花灑式樣本「真富」及「威寶牌」未能通過標準內的非正常操作測試。

消委會於2021年至去年11月期間，共收到220宗有關電熱水爐（包括儲水式及即熱式）的投訴個案，主要涉及維修、保養及安裝服務和貨品質素等。廠商「真富」及「威寶牌」表示已抽取數個樣本進行安全測試，沒有發現安全問題，認為可能與個別產品的質量有關，並已加強及改善產品的質素監控。