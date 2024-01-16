賭博手遊教壞細路 升級收費248萬離譜

揭6款無驗證玩家年齡 易沉迷求虛榮 不少市民利用智能手機玩撲克或麻雀等模擬賭博遊戲，有研究指長期遊玩，尤其會對青少年等年輕玩家構成心理影響，可能增加他們日後遇上賭博問題的機會。消委會實試了6款模擬賭博遊戲，檢視它們令人持續遊玩的因素和營運手法等，發現全部不設玩家年齡驗證，而遊戲雖然只屬模擬賭博，但調查亦發現內置付費服務收費驚人，玩家最高需「課金」逾248萬元去達到最高級別VIP會籍。消委會建議消費者付費前，宜謹慎考慮自身的經濟能力和是否確實物有所值，切勿盲目追求有關會籍帶來的歡愉或虛榮感，以免不必要地浪費金錢，得不償失。

消委會於去年10月份參考應用程式商店的「最高收益」排行榜，選取6款模擬賭博遊戲，分別為「大福Online」（遊戲1）、「金猴爺老虎機」（遊戲2）、「神來也麻將」（遊戲3）、「麻將 明星3缺1」（遊戲4）、「開心鬥一番」（遊戲5），以及「富豪娛樂城」（遊戲6）。

內購項目最貴達$3100 調查的6款遊戲均有表明其服務對象為成年人或年滿18至21歲的人士，惟調查發現全部遊戲都有選項讓玩家直接進入遊戲，過程中毋須註冊或輸入出生日期，玩家年齡均未被驗證。消委會認為商戶普遍未有採取足夠措施，預防未成年人士遊玩模擬賭博遊戲，故此應盡快檢討有關做法，履行其企業社會責任。

值得留意的是，模擬賭博遊戲中有不少附帶的付費服務，需要玩家持續遊玩和升級方可解鎖，根據有關資料，6款遊戲的內購項目收費大約平均由8元至3,100元不等。而所有遊戲都設VIP會籍，消委會計算出升級至最高會籍的大約所需金額，若以金額遞增的方式列出，各遊戲（除1及6）的課金額度，由870元（遊戲4）至最高2,482,044元（遊戲5），差距極懸殊。

籲考慮是否物有所值 消委會建議市民付費前宜謹慎考慮自身的經濟能力和是否確實物有所值，切勿盲目追求有關會籍帶來的歡愉或虛榮感，亦切勿誤把模擬賭博遊戲的獲勝經驗與真實賭博相提並論，以免不必要地浪費金錢，得不償失。而消委會將所得資料發送予有關公司確認和核實，惟除了「富豪娛樂城」（遊戲6）外，其餘的遊戲開發商均未有在截稿前作出回應，對此深表失望。