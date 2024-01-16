或致癌肝臟生肉芽 唇膏忌亂搽

【本報訊】迎接首個除罩的農曆新年，搽唇膏要小心！消委會測試30款受歡迎品牌的唇膏，發現80%樣本檢出可積累於人體的礦物油飽和碳氫化合物（MOSH）相關混合物，當中4款樣本超出歐洲標準，或令肝臟「生粒粒」；另有5款同時檢出微量礦物油芳香碳氫化合物（MOAH），部分MOAH疑有基因毒性和致癌性；另有逾半數樣本檢出具潛在致敏風險的重金屬。

礦物油成分人體積聚 測試的23款傳統支裝唇膏和7款唇釉或液體唇膏，售價由65至505元不等，24款檢出礦物油物質短鏈MOSH，其中5款含量較高，包括GIORGIO ARMANI樣本唇膏含最高，達17.8%；GUCCI樣本唇膏達14.1%，超出歐洲化妝品協會建議水平；有4款唇膏檢出長鏈MOSH，其中OPERA樣本檢出量達20.48%；其次為達18%的GUCCI樣本，未符合歐洲安全限值。相關物質較易積累在動物肝臟或脂肪組織等，或與肝臟肉芽腫與脂肪肉芽腫形成有關。

另有5款樣本檢出另一種礦物油物質MOAH，而部分MOAH懷疑具有基因毒性和致癌性。消委會指儘管檢出的MOAH沒有致癌性的疑慮，但建議消費者避免選用任何檢出MOAH的唇膏產品。該會又發現全部30款唇膏含有金屬元素，超過一半有可致敏重金屬，其中8款檢出的兩至三種可致敏重金屬相等或高於1mg/kg的建議水平，另有4款樣本亦檢出一種含量較高的可致敏重金屬，部分可經由皮膚接觸有機會引致過敏性接觸性唇炎，出現脫皮、龜裂，甚至有灼熱和刺痛感覺等。

GIORGIO ARMANI品牌集團表示，其產品所用的礦物油成分都經過淨化程序，純度均達到藥用級別，成分質量同時符合歐盟法規規定以及歐洲化妝品協會的建議。另GUCCI表示，唇膏品質符合所有現存的法例規定，又指消委會測試方法可能高估MOSH混合物的含量。消委會未有列出其他廠商回應。