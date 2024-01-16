早產嬰服食 併發敗血症亡

【本報訊】除了改善腸胃健康，消委會檢視40款益生菌產品後發現，所有樣本均聲稱有助健康，超過一半樣本的包裝聲稱改善/提升免疫力；約9款聲稱有助改善濕疹/過敏；7款標示可改善女性私密部位健康，當中6款為女士專用配方，聲稱補充乳酸桿菌有助維持陰道低酸鹼度的環境。另有部分產品亦聲稱為兒童專用或適合兒童食用，但消委會指嬰兒未必適合服用，去年9月有早產嬰兒服用益生菌配方後患上雙歧桿菌引起的敗血症而死亡。

消委會引述腸胃肝臟科專科醫生陳沛然指，益生菌雖有助改善腸胃道的菌叢，但胡亂食用益生菌有機會影響病情。另外，雖然腸胃道是免疫系統的一部分，但現階段未有大型臨床實驗數據顯示益生菌帶來的免疫功效。針對「濕敏」方面，更有大型的臨床實驗發現，服用益生菌的病人與服用安慰劑的病人的濕疹症狀皆沒有顯著減輕，亦沒有足夠醫學實證證明其療效。此外，海外研究曾試用含有乳酸菌的口服補充劑或陰道栓劑改善陰道環境，發現服用補充品後能增加陰道乳酸菌含量，但指現時仍沒有研究支持普通益生菌產品能用以輔助或替代療法。

過度刺激免疫系統 消委會又說，有20款聲稱為兒童專用或適合兒童食用，有品牌更稱剛出生便可服用，但該會指剛出生的嬰兒的腸胃道吸收功能和免疫功能還未成熟發展，並不建議添加任何母乳或嬰兒奶粉以外的食品（包括益生菌）。

陳續指，益生菌嚴重副作用可致全身受細菌或真菌感染、免疫系統受過度刺激等。美國食品及藥物管理局去年9月亦曾發表警告，指有早產嬰兒服用益生菌配方後患上雙歧桿菌引起的敗血症而死亡，警告益生菌中含有的微生物會導致出生體重極低的嬰兒出現菌血症等，或因其他益生菌中所含細菌或真菌引起致命疾病的風險。