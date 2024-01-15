笑看天下：恃惡靠嚇 紅海變怒海

美國連續第二日對也門叛軍青年運動（亦稱胡塞武裝）採取軍事行動，主要針對該組織嘅雷達設施，宣稱削弱對方攻擊船艦嘅能力。胡塞武裝喺英美大規模空襲後，根本無所畏懼，佢哋嘗試持續攻擊紅海地區通航船艦，該武裝組織上周五曾經向紅海發射一枚反艦彈道導彈報復，但未有擊中任何船艦。

胡塞武裝飽受美英連續空襲，這仇口胡塞不會輕易罷手，老美亦知呢個係「燙手山芋」，指其從也門多年內戰習得老練游擊戰術，未敢對其掉以輕心。呢，美國海軍亦呼籲所有喺美國登記嘅商船，喺首輪空襲行動後72小時內，避免駛經也門附近嘅紅海及亞丁灣海域。老美對胡塞武裝看來依然有幾分「忌」，皆因佢哋拚死無大害，個個心口掛住個「勇」字！美國2021年曾將胡塞從恐怖組織名單中除名，然總統拜登上周五又直指胡塞武裝係「恐怖組織」，又話無論美方是否正式定性也無關緊要，因為美國與其他國家將回應胡塞武裝嘅攻勢。拜登呢番說話似唔似夜行人吹口哨？

胡塞既然又回復「恐怖組織」，其對紅海貨船嘅襲擊，即使美英等「護駕」並未解除紅海危機，且已引發相當憂慮。倫敦一海事公司嘅數據顯示，空襲後已有最少23艘船掉頭或停止駛經紅海。此外，由於航運延期，令好多零售貨品和汽車零件如變速箱等延遲交貨，歐洲如德國、比利時等工廠要暫時停產；油價飆升，令通脹風險增，本已疲憊不堪嘅經濟，睇怕更難復甦！經濟學家警告，如船運中斷和油價上升持續，將削弱令通脹從10年高位回落嘅進程。依家美國以為靠惡就可打擊胡塞武裝，媒體又指伊朗暫無兵援胡塞迹象，然世事無絕對，繼續靠嚇以為可「敲山震虎」，怕只會令紅海變怒海！