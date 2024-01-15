撥亂反正：和統與武統以外的選項

一如所料，在「藍白配」破局之下，台灣總統選舉由自稱「務實台獨工作者」的民進黨候選人賴清德勝出。雖然其得票率並不過半，民進黨亦喪失了在立法院的過半數優勢，賴總一上台便淪為跛腳鴨政府，但這始終是該黨連續第三次贏得總統選舉，執政年期延長至12年，印證了國民黨的衰落和中央對台政策的失敗，與和平統一的目標愈走愈遠。

有部分人認為，近年中美實力此長彼消，美國現正被俄烏戰事與以巴衝突弄得一頭煙，國內的政治、經濟及社會問題亦一籮籮，尤其如果對台灣問題一向態度冷淡的特朗普重新上台，便是中國大陸出兵武力收回台灣的好時機。但現實是中國本身也面對這樣那樣的問題，包括經濟增長放緩，債務危機湧現，科技發展受壓，人口老化加劇，還有愈來愈多年輕人嚮往「躺平」等等，是否真的有足夠的實力、決心和迫切性在短期內武統台灣呢？大家不應被簡單的二元思維框死，和統不成，是否就必然等於武統呢？其實當中還有不少選項。最籠統的就是「不獨不統」，台灣的領導人一日不公開、正式宣布獨立建國，即使事實是朝向台獨愈走愈近，中國大陸也大可視而不見，或繼續只限於口誅筆伐。