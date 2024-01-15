自成一家：出手對付中國汽車

中國去年汽車生產和銷售雙雙超過3,000萬輛的目標，不僅連續15年穩居全球第一，而且全年出口接近500萬輛，問鼎世界第一汽車出口大國。這些亮麗的數據，無疑是對中國汽車行業近年努力發展的肯定，但樹大招風，美國出手對付中國車的日子也不遠了。

記得早幾年華為的多款手機同樣是大賣特賣，威脅到蘋果手機在國際市場的地位。美國政府之後很快就出手制裁華為，一下子打沉華為，直至去年華為才喘過氣來。汽車行業對國家經濟的影響力比手機行業更大，是大國必爭的賽道，華府一旦感受到要被中國超車，更加不會忍手。

美國要遏制中國汽車業發展，不外乎開徵關稅和國家安全這兩招。華為從事電訊行業，涉及資訊安全，這一點比較容易理解。汽車又如何影響國家安全呢？現在的汽車早已不是簡單的工業產品，而是一部智能機械人，例如特斯拉Model Y就有9個攝像頭、12個超聲波雷達。這些年，不時有新聞指特斯拉在內地某些地方被禁止停車或者上高速，就是因為可能有重要人物到訪，交警不准特斯拉靠近，以防洩密。同樣道理，美國政府也可以照辦煮碗，聲稱中國的智能汽車配備大量攝像頭和雷達，有可能將搜集到的數據傳送回國，然後號召盟友一起杯葛中國汽車，就像當年抵制華為和大疆無人機一樣。這並非不可能。

事實上，美國財長耶倫近日透露正檢視與中國相關的關稅，有美媒指華府考慮加徵中國電動車關稅。至於美國商務部長雷蒙多，在與中國商務部長王文濤的電話會議中，重申國家安全不容談判。近日美國高官接連出口術，大有山雨欲來之勢，意味華府遏制中國汽車的兩把利劍即將出鞘。