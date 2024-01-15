坦言集：進退不得

也門叛軍青年運動（胡塞武裝）的襲擊使以色列沒法利用紅海航道，依賴進口的經濟一下子陷於絕境。美國連同英國空襲也門，企圖打擊胡塞武裝的攻擊力量，降低對紅海航道的威脅。英美連番轟炸，不顧聯合國安理會的會議，侵犯也門主權，也甘冒以巴之戰外溢擴大的風險。是深思熟慮，抑或是狗急跳牆？

英美空炸是否可使胡塞武裝屈服？一是敵愾同仇，也門內戰的對手南部武裝已公開宣布與胡塞武裝共同對抗美國以色列。二者合流，勢力大增，胡塞武裝無後顧之憂，更可集中力量攻擊紅海航道的英美以戰艦。二是胡塞武裝公開宣布，凡容許空域讓英美空襲也門，視作同謀，將會遭到反制。沙特阿拉伯及海灣國家，不能開放空域，讓英美以攻擊。制止來自北方的侵擊，胡塞武裝的反制是可炸沙特等的石油和天然氣田和有關設備。在也門內戰時，胡塞武裝曾成功侵襲沙特設備，反制不是空言。

波斯灣是全球石油天然氣的生產中心，以巴之戰還沒有波及，但英美襲胡塞武裝卻大有可能把戰火蔓延至沙特等產油氣國家，破壞油氣的生產和出口，影響全球供應。此所以英美空襲一起，油價格便上漲，因風險實在太大。

美國聯同英國這樣猛烈空襲也門胡塞武裝，它們也知道不可能一下摧毀胡塞武裝的戰鬥力、反制能力。不停地轟炸，消耗巨大，亦會引起國際反對。空襲應該不足以消滅它的全部反制力量。英美不敢如以色列那樣炸也門民居，打擊胡塞武裝的作用有限。紅海航道和英美戰艦的安全仍受威脅，戰爭會繼續下去，且可採其他形式途徑變化。胡塞武裝也可從伊朗等獲取武器補充，英美空襲不能完全摧毀胡塞武裝的反制力量，便是紅海航道在短期內被襲擊的機會更大。

英美以在外的使節、人員、機構更可能受恐怖主義襲擊，戰事從以巴擴大至紅海，由紅海擴至全球，如野火般燎原。或許，還未到中東大戰階段，但離大戰已更近。反過來，以巴大戰會更趨惡化，黎巴嫩真主黨和伊拉克、敍利亞的民間武裝相信更會積極參戰，對以色列壓力更大。阿聯酋、沙特更難斡旋爭取和戰談判。而南非把以色列告上國際法庭，國際輿論對以色列與英美會更嚴厲斥責、指控與制裁。

靠武力不能解以美英之困，反倒把它們逼進死角，進退不得。