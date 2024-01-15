酒樽盛值1800萬可卡因 拘洋男女

【本報訊】香港海關搗破航空販毒案，檢獲約18公斤懷疑液態可卡因，市值約1,800萬元，拘捕兩名外籍男女。香港海關機場科人員於上周六，在赤鱲角香港國際機場截查兩名由馬來西亞吉隆坡抵港的外籍男女，對於二人從馬來西亞攜帶紅酒來港認為有可疑，同時發現樽內的紅酒顏色與正常紅酒有異。

呈淺粉紅色惹疑 因此，關員打開二人的寄艙行李作進一步檢查，打開12樽紅酒後，裏面的液體散發出刺鼻酸味，揭發全部懷疑是液態可卡因，遂以涉嫌「販運危險藥物」罪，拘捕該兩名外籍男女。當中59歲男子報稱裝修工人，37歲女子報稱為司機，二人聲稱在吉隆坡購買紅酒，打算送給香港的朋友及客戶，惟未能提供相關購買單據。海關繼續調查案件，不排有更多人被捕。

根據相關消息了解，二人各自攜6支紅酒來港，接受X光機檢查時，關員發現樽內液體的顏色是淺粉紅色，並非紅酒常見的深紅色而識破了他們販毒。

隨着香港與內地和國際恢復便捷往還，訪港旅客人數亦逐步增加，海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。