1月15日(一)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
01月15日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
中年漢離奇伏屍塔門石灘
【本報訊】上周六下午4時許，執法部門接獲一名男子報案，指發現一名中年男子，倒臥在塔門車灣離岸約4米的石灘。救護員接報到場，經檢驗後證實中年漢已經死亡。據悉，死者年約40至45歲，身穿牛仔褲，左腳穿一隻襪及波鞋，其死因有待驗屍後確定。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20240115-0115_00176_248/中年漢離奇伏屍塔門石灘
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc