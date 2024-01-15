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中年漢離奇伏屍塔門石灘

【本報訊】上周六下午4時許，執法部門接獲一名男子報案，指發現一名中年男子，倒臥在塔門車灣離岸約4米的石灘。救護員接報到場，經檢驗後證實中年漢已經死亡。據悉，死者年約40至45歲，身穿牛仔褲，左腳穿一隻襪及波鞋，其死因有待驗屍後確定。
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