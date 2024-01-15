商場偷沐浴露 59歲賊落網

【本報訊】上周六葵涌大隴街一商場店舖的職員報案，指其店內兩套價值約160元的沐浴露套裝產品懷疑被盜去。葵涌分區人員得悉案件後，翻查閉路電視紀錄及經深入調查，於昨日中午約12時，在大隴街一商場外拘捕一名59歲本地男子，涉嫌「店舖盜竊」。他已被扣留調查。