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危坐大廈天台 13歲女被勸服
事主（紅圈示）危坐天台石壆上。
【本報訊】昨晨近11時，觀塘瑞寧街與嘉樂街交界一大廈，有一名13歲少女危坐天台石壆上，途人見狀大驚報案。救援人員趕至現場勸喻後，事主自行返回安全位置，她並無受傷，但為安全起見，由救護車送院檢查。
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