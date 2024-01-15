婦打卡捲入巨浪 弟拯救怒海雙亡

6旬兄奮不顧身 曾遇溺載浮載沉 六旬港男昨午偕同內地的二妹及三弟，一行六人到港島石澳郊遊，豈料於岸邊拍照打卡時樂極生悲，二妹遭巨浪捲落海中，兄弟二人落海拯救時同告遇溺。港男因體力較好自行爬上岸，弟妹則被捲至離岸20米海中載浮載沉，二人獲救時已陷入昏迷及奄奄一息，送院經搶救後宣告不治客死異鄉，港男則清醒送院治療。由於現場岸邊不時有巨浪，當局貼上警示牌提醒遊客留意，不排除有人罔顧危險釀成兩死一傷悲劇。

昨日中午12時許，居於彩虹邨的姓張（61歲）男子，與來自深圳的57歲二妹及55歲三弟，連同二妹的兩名女兒（27及29歲）及另一名28歲內地女子，一行6人到石澳行山郊遊，並到大頭洲欣賞風景。期間，二妹走到岸邊拍照打卡，詎料發生意外，她被一個巨浪捲落海中，張及三弟見狀隨即落海拯救。由於現場海浪頗大，3人同遭巨浪捲至離岸約20米的海中，懷疑遇溺於海中載浮載沉，有釣魚人士見狀報案。

岸邊遇禍 岩石刮傷女死者 張疑因體力較好自行爬上岸，他腳部受傷等候救援。救援船隻接報後趕往現場，政府飛行服務隊直升機也到場協助，救援船把二妹及三弟救起，但二人已經陷入昏迷，不省人事，二妹的額頭更有數道被岩石刮傷的血痕。

救援船把二人送往小西灣藍灣半島對開的公眾碼頭，再由救護車急送東區醫院。當時他們已沒有任何反應，送院時有自動心外壓機不停為其急救，可惜二人經搶救後終告返魂乏術。其後，張亦由救護車送院治療，二妹的女兒等親友，紛紛趕至醫院了解情況。事件中，一名男執法人員手部受傷。

貼有警示牌 旅客倡設圍欄 事發一帶為郊遊熱點，內地的社交網也有旅遊推介，有人站在岩石上「打卡」。不過，當局在岸邊貼有警示牌，提醒遊客上址危險，請勿走近岸邊。有深圳女遊客稱，現場確實沒有足夠欄杆，可以加一些圍欄。有救生員表示，大頭洲附近水流頗急，加上地面濕滑，容易發生意外。他又指，出事後第一要求救和報案，可將繩子拋落崖救人，千萬不要直接落去救人，就算學過拯溺亦要人幫手，以保障個人安全。此外，市民一旦意外落水也要保持鎮靜，保護好頭部避免撞到岩石，等待浪小了才嘗試游回岸邊。