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機場載客暈倒 70歲的哥不治
【本報訊】一名姓羅（70歲）的士司機，上周四（11日）晚上約10時，在赤鱲角香港國際機場1號停車場內接載乘客後，預備出閘時突然暈倒，昏迷不醒，期間的士失控撞向收款機，乘客見狀立即報案。救護員到場把的哥送往北大嶼山醫院治理。羅男延醫兩日後，至前日中午12時47分宣告不治。
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