涉磁石出千夾公仔 警員就逮

【本報訊】屯門屯利街華都商場一間24小時夾公仔店，上周六（13日）有一名身穿全黑衣褲、頭戴漁夫帽的男子，在夜闌人靜時步進店內夾公仔。

期間，店主透過安裝在舖內的閉路電視，拍下該男子手持懷疑磁石，偷走機內的公仔，隨即報案求助。執法人員到場，檢獲9隻不同動物造型的卡通公仔及一塊磁石，經調查後以涉嫌「店舖盜竊」罪，拘捕一名周姓（35歲）男子。

檢9公仔 疑轉售圖利 消息指，被捕男子為一名警員，隸屬水警西分區，家住天水圍。據了解，夾公仔機內的公仔為迪士尼卡通人物的飾物為主，二手市場的售價可達逾百元，不排除有人透過磁石吸住公仔上的鐵鏈至出口位置，並盜走公仔轉售圖利。

警員涉及各種罪行過往時有發生，去年7月26日，一名女警於屯門屯隆街一店舖，懷疑盜去總值約160元的貨物。人員接報到場，經初步調查，該名姓黎（39歲）女子涉嫌「盜竊」被捕。

去年4月6日，一名18歲女子報案，指她於同日在牛頭角港鐵啟德站附近疑被一名男子襲擊。人員經深入調查及徵詢法律意見後，去年8月4日以涉嫌普通襲擊，拘捕一名37歲男警，他已被停職。