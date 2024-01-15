周六「大寒」轉冷 翌日15℃

【本報訊】本周六（20日）是廿四節氣中的「大寒」，代表冬天即將結束，同時亦是最寒冷的時候。天文台預料，大寒當晚會有雨，而翌日將降溫，最低只有攝氏15度，隨後兩天氣溫更會逐步下跌，在下周二（23日）更跌至最低攝氏13度。下周日（21日）適逢渣打馬拉松舉辦，無論參賽或觀賽的市民，謹記保暖。

一股達強風程度的東北季候風補充，會在今日稍後抵達華南沿岸，本周中期該區風勢頗大。隨着季候風在本周後期緩和，廣東地區氣溫稍為回升，日間溫暖。預料一道冷鋒會在周末橫過華南，隨後數日該區天氣顯著轉冷。

參加渣馬謹記保暖 9天天氣預報顯示，今日起至本周六（15日至20日）氣溫清涼，介乎攝氏17至24度，期間大致天晴及多雲，短暫時間有陽光，當中本周四（18日）早上有一兩陣微雨，而周六「大寒」之日，晚上有一兩陣雨；在下周日亦即馬拉松舉行當日，氣溫顯著下降，低見攝氏15度，隨後兩天更進一步降溫，該兩天早上相當清涼，期間介乎攝氏13至18度。