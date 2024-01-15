藥店斤變錢呃內地客 拘兩職員

【本報訊】香港海關早前接獲一名年約30歲內地男遊客舉報，稱在旺角亞皆老街一藥店內購買數百元中成藥後，被店員以「面色差」為由推銷中藥材。事主曾向對方查詢藥材計價單位，惟對方一直未有正面回應兼含糊其詞，事主因此誤會藥材以「斤」計價，同意購買並交由另一店員進行磨粉。

價格較預期高160倍 其後，事主發現單據上價格較預期高出約160倍、即近兩萬多元，查問之下始知有關藥材以「錢」計價，最終事主被迫以萬多元購買部分藥粉。海關不良營商手法調查課經調查後，相信該藥店職員誤導事主，故意遺漏計價單位，涉嫌違反《商品說明條例》。昨日海關展開行動，在涉案藥店拘捕兩名分別31及33歲男店員。

海關表示，今次案件與過往手法一致，首先將藥材切片或磨粉，但顧客不被告知貨物總價。呼籲市民購買時提高警惕，在切片或磨粉前，應先向店員確定總價，並留意電子支付付款金額無誤後，始將藥材交予對方加工。海關將派出快速行動隊即時跟進有關舉報，以打擊同類型罪行。