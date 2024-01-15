政府招聘中心 3職系收1.6萬申請

【本報訊】去年10月投入運作的公務員事務局一般職系處招聘中心，至今已啟用逾3個月。截至去年12月底，招聘中心共收到約1.6萬份申請，當中助理文書主任（ACO）職位的申請佔7,000份、文書助理（CA）職位佔5,000份申請，餘下4,000份申請屬二級私人秘書。

目標下月發首批聘任信 公務員事務局局長楊何蓓茵昨在社交平台表示，在過去一段時間，局方已有序安排申請人在招聘中心進行技能測驗及遴選面試，目標在2月發出第一批聘任信。她續稱，局方會在本月底參與貿發局主辦的教育及職業博覽，屆時將介紹文書及秘書職系的工作；招聘中心今年亦會為中學生舉辦3至4場講座，介紹政府及公務員架構，協助有意投身公共服務的中學生及早做好生涯規劃。

一般職系處招聘中心全年招聘助理文書主任、文書助理及二級私人秘書，並以一站式處理投考申請，加快招聘流程，讓求職人士盡早知道申請的結果。申請人若對以上3個職位有興趣，可按個人的時間表或計劃，在合適的時間遞交申請。